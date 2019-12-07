Поддержка 5G и беспроводная зарядка: Какими будут следующие модели iPhonе

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами о новинках компании Apple, рассказал, как усовершенствуется модель iPhone в 2021 году. По его словам, разработчики могут полностью перейти на беспроводные технологии и убрать на устройстве разъем для зарядки. По мнению эксперта, нововведение сначала коснется только самых дорогих моделей, сообщает портал 9TO5Mac.

Говоря о планах Apple на ближайший год, специалист отметил, что в 2020-м корпорация намерена впустить линейку из пяти смартфонов. У самого большого из них диагональ экрана будет равна 6,7 дюйма. Он будет оснащен тремя камерами, как iPhone 11 Pro. Той же функцией будет обладать с шириной дисплея 6,1 дюйма.

Диагональ экрана самой маленькой модели из новой линейки не будет превышать 4,7 дюйма. Ожидается, что у всех новых смартфонов Apple появится поддержка 5G.

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