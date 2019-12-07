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Девушка раскусила измену своего бойфренда с помощью фитнес-браслета

, 6:57 | Алиса Старжевская Видео 40

Американка Джейн Слейтер призналась, что раскрыла неверность возлюбленного, благодаря синхронизации их гаджетов.

Фото: www.globallookpress.com © Thomas Knauer

Жительница США Джейн Слейтер призналась, что вычислила неверность своего парня с помощью фитнес-трекера. Девушка стала настоящей звездой Twitter после того, как рассказала о своей хитрости, пишет телеканал «360».

У Джейн и ее бойфренда были одинаковые гаджеты, которые синхронизировались между собой, что позволяло следить за активностью друг друга. Однако технологический прогресс сыграл с влюбленными злую шутку.

Накануне дня рождения своей девушки молодой человек пропал и не выходил с ней на связь. Однако ночью в приложении на смартфоне вдруг начала происходить подозрительная активность, которую заметила Слейтер. В четыре часа утра она получила уведомление о том, что у ее избранника часто забилось сердце и это продолжалось несколько минут.

Twitter @SlaterNFL

«Спойлер: он не был записан в тренажерку на четыре утра», — написала девушка.

Исходя из показателей устройства, девушка заключила, что возлюбленный изменил ей.

Ранее 5-tv.ru писал, что психологи называют микроизменами и являются ли таковыми лайки в соцсетях.

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