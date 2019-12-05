Что психологи называют микроизменами и являются ли таковыми лайки в соцсетях

С развитием интернета и соцсетей у психологов, специализиирующихся в семейных отношениях появился новый термин — микроизмены. Это понятие включает в себя просмотр порнографии или тайное — романтическое или сексуальное — общение с кем-то в сети за спиной реального партнера. Никакого физической измены в привычном понимании этого словам не происходит, но многие люди воспринимают это как предательство. Как пишет Daily Mail, некоторые относят к микроизменам даже банальные лайки под фотографиями красавиц или красавцев в соцсетях.

Западные эксперты констатируют рост проблем, связанных именно с поведением в соцсетях и считают необходимым срочно обозначить границы дозволенного. К примеру, если человеку просто нравятся чьи-то фотографии на публичном форуме, это не измена, а если он отправляет личные сообщения и чувствует необходимость держать их в секрете, это скорее всего уже не просто невинное общение.

Что считать микроизменами и как к ним относиться, 5-tv.ru решил спросить у семейного психолога из Санкт-Петербурга Анастасии Вертинской. Она считает, что ревность к виртуальным объектам подрывает доверие и разрушает отношения. А тому, кого задевает общение партнера в соцсетях, нужно в первую очередь разобраться в себе.

«Другого человека очень легко обвинить в чем угодно. Вообще, когда мы в отношения заходим, мы же не в рабовладельческий строй заходим. То есть каждый свободен решать. И, когда люди знакомятся друг с другом, они изначально начинают общаться потому, что принимают друг друга такими, какие они есть. И вдруг потом неожиданно начинают выставляться правила: туда не смотри, сюда не смотри», — обращает внимание специалист.

По словам психолога, любовь — это свобода, принятие свободы друг друга. Любая «тюрьма» приводит в первую очередь к ухудшению сексуальных отношений.

«Важно понять, почему так задевает поведение партнера. Скорее всего очень низкая самооценка, и огромный страх потери. Если обратить на это внимание и поработать над собой, отношения могу измениться», — считает Вертинская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые проанализировали аккаунты мужчин на сайте знакомств для женатых и пришли к выводу, что на измены их чаще всего толкают проблемы на работе.