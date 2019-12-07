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  4. Лариса Гузеева резко ответила хейтерам, назвав их «опарышами»

Лариса Гузеева резко ответила хейтерам, назвав их «опарышами»

, 4:27 | Алиса Старжевская Видео 49

Телеведущая поставила на место злопыхателей, которые оставляют негативные комментарии под ее постами в Instagram.

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Фото, видео: РИА Новости / Тарас Литвиненко

Российская телеведущая Лариса Гузеева резко ответила хейтерам в Instagram. В новой публикации для своего профиля звезда назвала недоброжелателей «опарышами» и отметила, что «избавит» от них свою страницу.

«Я постаралась избавить свою страницу от проплаченных опарышей и сочувствующих им — они из одного профсоюза, что б им пусто было», — написала знаменитость, сопроводив пост фотографией растения.

В комментариях под публикацией ведущая вступила в оживленную дискуссию со своими подписчиками. Некоторые поклонники не согласились с артисткой и решили, что Ларисе Гузеевой не стоит делать поспешных выводов. Но решение артистки осталось неизменным: любить злопыхателей, как ей посоветовали фанаты, она не намерена.

«Враг должен быть достойный, а эти — опарыши. Я ими брезгую», — ответила теледива одному из пользователей.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Подписчики стали опасаться, что вместе с негативными будут удалены и остальные комментарии со страницы звезды. Однако Гузеева опровергла домыслы фолловеров.

«Люди пишут, стараются Вас поддержать, подбодрить, восхищаются Вами. А вы бац и удаляете комментарии. Обидно», — высказался один из юзеров.

«Нет, это не так, удаляю только уродские комментарии», — отметила Лариса.

В завершение поста телеведущая пообещала порадовать фанатов новыми идеями и предложениями, которые она реализует в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева поделилась снимком после бани.

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