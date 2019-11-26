«Как душевно»: Лариса Гузеева поделилась снимком после бани

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась снимком в домашней обстановке. Знаменитость позирует в халате с банным полотенцем на голове. А на столе перед ней красуется чайный сервиз и ваза с фруктами. Снимком телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

«Выходной! После бани… Это мое время и моя красота», — написала знаменитость.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Многие подписчики заметили, какая уютная обстановка в доме звезды. Они отметили, что тоже любят посещать баню, а также написали пожелания и комплименты Гузеевой в комментариях.

«С легким паром!) приятного чаепития»;

«Баня — это кайф!!! Я очень баню люблю, а больше всего я люблю парить!»;

«Так повеяло теплом и уютом»;

«Как уютно! А вы, как всегда, потрясающе шикарны!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хейтеры снова освистали Ларису Гузееву за пост в Instagram.