Станцевал с игуаной и дал кличку верблюду: Как Киркоров провел время в Воронеже

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров порадовал поклонников новым видео в Instagram. На своей странице в соцсети артист показал, как прошли его будни в Воронеже, куда он накануне отправился в рамках гастрольного тура.

Судя по ролику, певец насыщенно провел время, общаясь не только со своей творческой командой. Он успел изучить местный колорит, подержать на руках игуану и потанцевать вместе с ней, прокатиться на повозке, запряженной пони, покормить лошадь и даже придумать собственную кличку верблюду.

«Маруська! Воронежская Маруська! Маруська-кукуська» — воскликнул Киркоров при встрече с животным.

Фолловеры с интересом наблюдали за жизнью певца и признались, что получили море положительных эмоций от просмотра ролика.

«Отличное завершение тура, по-моему!»

«Посмеялась от души!»

«Кака всегда на позитиве! Очень круто!» — восторгались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров потратил на день рождения дочери Аллы-Виктории один миллион рублей.