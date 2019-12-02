Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери

Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории. Об этом пишет KP.RU. Король поп-эстрады организовал для восьмилетней «принцессы» праздник в стиле ее любимой сказки «Алладин».

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Торжество прошло в ресторане на Рублевке «Шале Березка». Там артист отмечает все семейные праздники. На этот раз заведение оформили под восточный базар.

Детей развлекали актеры, акробаты и клоуны. Специальным гостем стал Александр Ревва. Поздравить именинницу пришли дети Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин и других звезд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров показал свой вагон для турне со спальней и душем.