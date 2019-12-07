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В сети обсуждают видео с «говорящим» котом Гамбино

, 5:39 | Алиса Старжевская Видео 9

Пушистый питомец, издававший звуки, похожие на английское выражение, заставил умилиться почти миллион пользователей социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @gambino_911

В сети стремительно набирает популярность видео, героем которого стал «говорящий» кот Гамбино. На кадрах пушистый питомец убегает от другого кота и прячется за холодильником. Когда его хозяин догоняет его с камерой, он издает звуки, похожие на слова: Well, hi! (В переводе с английского: «Ну, привет!»).

Ролик с одаренным животным просмотрели около миллиона пользователей социальной сети. Многие из них признались, что действительно услышали английскую фразу.

Хозяйка кота пошутила, что у ее домашнего любимца «южный акцент». Шутку поддержал житель из Южного Миссисипи, который признал знакомой «речевую особенность» Гамбино.

Ролик, где рыжий питомец демонстрирует свой талант, не единственное милое видео в профиле. Ранее подписчики не смогли сдержать восхищения при виде кадров, на которых Гамбино запечатлен в рождественском костюме помощника Санты.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Бородиной насмешила соцсети видео с котом.

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