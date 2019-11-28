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«Одиноким лучше всех»: дочь Бородиной насмешила соцсети видео с котом

, 8:06 | Анастасия Игонина Видео 393

Теона исполнила песню, раскачивая на руках кота — выражение морды пушистого питомца развеселило пользователей.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Ксения Бородина поделилась забавным эпизодом из семейной жизни. В ролике, который телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram, ее младшая дочь Теона представляет творческий номер с котом.

В кадре девочка убегает в столовую и возвращается, неся на руках кота. При этом Тея придерживает кота только под передние лапы, поэтому довольно крупный питомец вытянулся вдоль тела юной хозяйки.

Теона исполняет для мамы песню, в которой затрагивается тема одиночества — согласно тексту, каждому нужен кто-то рядом. Однако порой случается и обратное — и оказывается, что «одиноким лучше всех».

Instagram @borodylia

Особое внимание и сама Бородина, и ее подписчики обратили на выражение морды кота. Животное, которое девочка раскачивает из стороны в сторону, выглядит так, словно оно осознало глубокую безвыходность своего положения.

«В этот момент Шанти реально подумал, что одиноким лучше всех», — резюмирует в публикации сама Бородина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Игоря Крутого удивила всех неожиданным выбором песни.

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