«Одиноким лучше всех»: дочь Бородиной насмешила соцсети видео с котом

Ксения Бородина поделилась забавным эпизодом из семейной жизни. В ролике, который телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram, ее младшая дочь Теона представляет творческий номер с котом.

В кадре девочка убегает в столовую и возвращается, неся на руках кота. При этом Тея придерживает кота только под передние лапы, поэтому довольно крупный питомец вытянулся вдоль тела юной хозяйки.

Теона исполняет для мамы песню, в которой затрагивается тема одиночества — согласно тексту, каждому нужен кто-то рядом. Однако порой случается и обратное — и оказывается, что «одиноким лучше всех».

Instagram @borodylia

Особое внимание и сама Бородина, и ее подписчики обратили на выражение морды кота. Животное, которое девочка раскачивает из стороны в сторону, выглядит так, словно оно осознало глубокую безвыходность своего положения.

«В этот момент Шанти реально подумал, что одиноким лучше всех», — резюмирует в публикации сама Бородина.

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