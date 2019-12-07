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«Фокус-покус»: Тимати рассмешил фанатов, свернув свои уши

, 5:07 | Карина Бернтгольц Видео 1

Пользователи не смогли удержать от ироничных комментариев в адрес рэпера после просмотра его смешного «трюка».

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, не перестает удивлять пользователей сети. На этой раз музыкант показал в Instagram забавный трюк, который рассмешил фанатов.

Артист взял в руку нечто похожее на карандаш и провел им по лицу от уха до щеки, а после при помощи монтажа заставил видео проигрываться в обратную сторону. В итоге после приближения предмета к мочке, ухо внезапно, как будто само по себе, свернулось. Этот ролик вызвал бурю эмоций у поклонников музыканта. Многие в комментариях просто оставляли смеющиеся смайлики и просили научить их делать так же.

«Что это за чудеса?»

«Научи и меня!»

«Я тоже хочу!» — восклицали комментаторы.

Instagram @timatiofficial

Другая часть подписчиков исполнителя упражнялась в остроумии, пытаясь ответить шуткой на шутку.

«Король вирусных роликов!»

«Слепаков в шоке!»

«Фокус-покус!»

«Контент, который мы заслужили!» — иронично заметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой.

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