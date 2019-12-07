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Эксперт рассказал о развитии новой ядерной триады США

, 7:41 | Карина Бернтгольц Видео 45

По мнению Владимира Козина, модернизированный комплекс начнет формироваться с 2026 года и просуществует до конца XXI века.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © US Navy

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин спрогнозировал развитие оборонного потенциала США на ближайшие десятилетия. По его мнению, примерно с 2026 года в Штатах начнет формироваться совершенно новая стратегическая ядерная триада, которая прослужит практически до конца XXI века, примерно до 2080-90-х годов.

Специалист полагает, что на место подводных лодок с баллистическими ракетами типа «Огайо» придут субмарины проекта 826 «Колумбия», а американскую межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен-III», стоящую на вооружении ВВС США, заменит разработка, известная сейчас под индексом GLSD (ракета «Стратегического сдерживания наземного базирования»).

Говоря о новинках американского вооружения, Козин также отметил, что появится новый тяжелый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер», призванный заменить принятые на вооружение авиалайнеры B-52H, B-1 и B-2.

По мнению эксперта, американские власти не захотели продлевать срок действия соглашения с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за того, что оно мешает стране заниматься разработкой новых типов ракетно-ядерных установок, пишет Lenta.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон вновь заявил о «возросшей» угрозе из России.

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