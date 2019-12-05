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«Опять двадцать пять»: Пентагон вновь заявил о «возросшей» угрозе из России

, 22:51 | Сергей Зеленский Видео 33

Американские военные стращают соотечественников «военными амбициями» Москвы.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

Угроза СШA со стороны России за минувшее десятилетие значительно возросла. С такой очередной страшилкой выступил заместитель главы Пентагона Джон Руд.

«Россия: на протяжении последнего десятилетия мы видели значительный рост этой угрозы», — доложил он «обстановку» Комитету сената по вооруженным силам.

Руд по традиции обвинил РФ в одностороннем наращивании военной мощи по разным направлениям: ядерному, космическому, кибернетическому и другим.

Он также сделал акцент на «дестабилизирующих действиях» Москвы, и ее «попытках оказать влияние на демократические выборы и референдумы в ряде стран».

По мнению замминистра обороны США, слишком часто Россия стала проводить широкомасштабные учения.

В связи с этим заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил, что США и страны НАТО в целом проводят маневров в десятки раз больше, чем Воздушно-космические силы РФ.

«Учения Вооруженных сил Российской Федерации носят оборонительный характер. Если же говорить об учениях, проводимых странами блока НАТО, они явно носят наступательный характер», — приводит его слова RT.

Несмотря на подобного рода безосновательные обвинения России, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о создании нового секретного ядерного оружия.

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