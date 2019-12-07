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Стали известны расходы россиян на елки и новогодний декор

, 10:28 | Валентин Черников 46

Спрос на главный символ праздника и елочные украшения за месяц вырос на 760%.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Павел Бедняков, Александр Казаков

Эксперты посчитали, сколько россияне тратят в декабре на елки и праздничный декор, сообщает ТАСС. По данным исследования Ozon, с 29 ноября по 4 декабря продажи елок и новогодней атрибутики выросли на 760% в сравнении со средним показателем ноября.

Как отмечают эксперты, минимальная стоимость ели и наряда для нее — 3,4 тысячи рублей. При этом средний чек на новогоднее убранство — 4,6 тысячи рублей.

Самым популярным среди товаров к Новому году в первую неделю декабря стали искусственные ели высотой 180 сантиметров с пушистыми ветвями и шишками. В среднем жители российских мегаполисов тратят на них 3,8 тысячи рублей — вдвое больше минимальной стоимости.

В каждый третий заказ с елкой покупатели добавляют набор из десятка елочных шаров, две электрогирлянды, мишуру и оберточную бумагу для подарков. Наряду с шарами самые популярные игрушки в этом году — олень и голубка, а из гирлянд наибольшим спросом пользуются модели с шестью-восемью режимами свечения.

За мишуру, гирлянду и макушку для дерева граждане в среднем платят вдвое больше от минимальной стоимости. А шары треть покупателей приобретает за цену в четыре раза превышающую начальную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что какую елку лучше покупать на Новый год.

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