Эвелина Хромченко рассказала, как можно и как нельзя одеваться на корпоратив

Как можно и как не стоит одеваться на корпоратив, рассказала Эвелина Хромченко. Интервью с ведущей «Модного приговора» опубликовали «Аргументы и факты».

По словам звезды, наиболее удачным и универсальным нарядом на вечеринку коллег станет небольшое черное платье. Оно может быть скромным футляром — без рукавов с открытыми плечами, либо роскошным гипюровым платьем на чехле. Все зависит от торжественности и строгости вечеринки. Перед походом туда нужно понимать, в каких интерьерах пройдет событие, как будут одеты другие, и главное — кто ваше начальство.

Обратить внимание на руководство особенно важно, говорит Хромченко. Инвестиции в наряд для корпоратива должны послужить на пользу карьере, а не сыграть против работника.

«Поэтому не стоит одеваться красивее начальницы. Это чревато разнообразными последствиями. Если, скажем, речь идет о редакции модного журнала, то это даже приветствуется. Но если речь идет о банке, инженерной конторе, об офисе страховой компании или бухгалтерии, то здесь это опасно», — замечает Эвелина.

С осторожностью следует подходить и к платью, которое дама надевала на вечеринку с коллегами год назад. Сослуживцы мужчины не заметят повтора, особенно если изменить аксессуары, обувь или прическу. Если же на вечере будут преобладать женщины, на следующей день в коллективе пойдут неприятные разговоры.

Чтобы избежать лишних трат и при этом выглядеть оригинально, можно сделать упор на отдельные детали образа. В арсенале любой женщины есть базовые вещи, которые она сможет для этого использовать.

«Даже если это просто белая блузка и черная юбка-карандаш, этот наряд вполне можно сделать торжественным, купив, скажем, широкий лаковый пояс, крупное колье. Сейчас это в большой моде. Сделайте маникюр, макияж, прическу в салоне. Думаю, раз в году можно себе это позволить. И, конечно, купите новые туфли», — советует эксперт.

Опасным может оказаться и выбор красного платья. Этот цвет в любом случае прикует внимание к даме.

«Это серьезный вызов обществу. Если вы все же решились на такой наряд, то пусть ногти будут нейтральными, помада прозрачной или бордовой. Два красных не должны спорить друг с другом», — говорит Хромченко.

Последний совет от обвинителя «Модного приговора»: одеться так, чтобы в течение вечера думать не об одежде. Она должна не довлеть над вами, а служить вам, считает ведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что треть российских работодателей отказалась от новогодних корпоративов.