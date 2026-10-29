Названы самые востребованные артисты на новогодние праздники

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Список знаменитостей 2026 года отличается от нынешнего.

Популярные артисты на новогодние корпоративы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Киркоров и Кадышева самые востребованные артисты на новогодние корпоративы

Народные артисты Надежда Кадышева и Филипп Киркоров стали самыми востребованными артистами на предстоящих новогодних корпоративах. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в музыкальной индустрии.

«Татьяна Куртукова, Надежда Кадышева, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров оказались самыми востребованными артистами среди заказчиков на предстоящие новогодние ивенты», — уточнил инсайдер.

Он также добавил, что в этом году вырос спрос на исполнителей, которые были популярны в 1990-х и 2000-х годах. Среди них, например, певец Шура, группа «140 ударов в минуту» и заслуженная артистка России Татьяна Буланова.

Он также подчеркнул, что именно в новогодние праздники звезды отечественного шоу-бизнеса получают самые высокие гонорары.

В прошлом году самыми популярными исполнителями на корпоративах в этот период были заслуженный артист России Леонид Агутин, певец Ваня Дмитриенко, рэпер Баста, а также группы «Руки Вверх!» и «Иванушки International».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новогодние туры на 2027 год стоит начинать бронировать уже в октябре — это позволит выбрать подходящие даты, отель и оптимальный по стоимости вариант отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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