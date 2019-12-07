  1. Пятый канал
  4. Пятилетний ребенок с переломом ноги был найден ночью в Улан-Удэ

Пятилетний ребенок с переломом ноги был найден ночью в Улан-Удэ

, 12:37 | Светлана Шевченко 110

Через несколько часов с заявлением о пропаже малыша обратился в полицию 27-летняя женщина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Прохожие около двух часов ночи в одном из дворов многоквартирного дома в Улан-Удэ обнаружили пятилетнего малыша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка перелом ноги и экстренно госпитализировали его в больницу. К слову, в эту ночь морозы в городе доходили до минус 20 градусов.

Через несколько часов с заявлением о пропаже малыша обратился в полицию 27-летняя женщина. Предварительно выяснилось, что родители, уложив ребенка спать, уехали в гости. Мальчик ночью проснулся, не найдя родителей, оделся и решил отправиться на их поиски. Он не смог справиться с входной дверью, поэтому выпрыгнул из окна второго этажа.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Проверку по данному факту проводят представители опеки. Отмечается, что семья благополучная.

В отношении законного представителя ребенка полиция составила административный протокол.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Последние новости

13:19
Пролетевший мимо Земли опасный астероид вновь вернется через полтора года
13:07
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
12:49
Внебрачный сын и брат Алексея Булдакова остались без наследства
12:37
Пятилетний ребенок с переломом ноги был найден ночью в Улан-Удэ
12:25
Эвелина Хромченко рассказала, как можно и как нельзя одеваться на корпоратив
12:17
Полковник с травмой головы оказал сопротивление столичным медикам

Сейчас читают

Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех
Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]