Пятилетний ребенок с переломом ноги был найден ночью в Улан-Удэ

Прохожие около двух часов ночи в одном из дворов многоквартирного дома в Улан-Удэ обнаружили пятилетнего малыша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка перелом ноги и экстренно госпитализировали его в больницу. К слову, в эту ночь морозы в городе доходили до минус 20 градусов.

Через несколько часов с заявлением о пропаже малыша обратился в полицию 27-летняя женщина. Предварительно выяснилось, что родители, уложив ребенка спать, уехали в гости. Мальчик ночью проснулся, не найдя родителей, оделся и решил отправиться на их поиски. Он не смог справиться с входной дверью, поэтому выпрыгнул из окна второго этажа.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Проверку по данному факту проводят представители опеки. Отмечается, что семья благополучная.

В отношении законного представителя ребенка полиция составила административный протокол.