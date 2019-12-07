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Пролетевший мимо Земли опасный астероид вновь вернется через полтора года

, 13:19 | Светлана Шевченко 6

В конце октября небесное тело диаметром в километр прошел на расстоянии чуть более шести миллионов километров от Земли.

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Пролетевший мимо Земли опасный астероид 1998 HL1 вновь вернется через полтора года. Об этом ТАСС заявил заведующий лабораторией малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории Николай Киселев.

По словам ученого, после тщательного изучения небесного тела выяснилось, что его размер в три раза меньше, чем предполагалось ранее.

«У этого астероида период обращения 1,39 земных года, значит, в следующий раз он подойдет к Земле примерно через год и пять месяцев», — сообщил Киселев.

Он подчеркнул, что более точное изучение характеристик астероидов может помочь в создании специальных аппаратов, которые в будущем смогут уничтожать потенциально опасные небесные тела.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, астероид 1998 HL1 прошел на расстоянии чуть более шести миллионов километров от Земли в конце октября этого года, что в десять раз больше, чем расстояние от нашей планеты до ее спутника Луны. Изначально предполагалось, что его диаметр равен одному километру.

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