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Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Тюмени

, 17:21 | Светлана Шевченко Срочная новость 49

Среди пострадавших двое жильцов и сотрудник газовой службы.

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС. 

Как стало известно 5-tv.ru, погибший являлся сотрудником газовой службы. Известно, что пострадали три человека, среди которых второй сотрудник газовой службы. 

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Возгорание в квартире, вызванное хлопком газовоздушной смеси, ликвидировано. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме под Белгородом погиб один и ранены шесть человек. В здании с одним подъездом было всего 12 квартир, четыре из них полностью разрушены, остальные сильно повреждены. Прописаны в доме были 24 жильца, но фактически проживали 34 человека.

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