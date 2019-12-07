Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Как стало известно 5-tv.ru, погибший являлся сотрудником газовой службы. Известно, что пострадали три человека, среди которых второй сотрудник газовой службы.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Возгорание в квартире, вызванное хлопком газовоздушной смеси, ликвидировано.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме под Белгородом погиб один и ранены шесть человек. В здании с одним подъездом было всего 12 квартир, четыре из них полностью разрушены, остальные сильно повреждены. Прописаны в доме были 24 жильца, но фактически проживали 34 человека.