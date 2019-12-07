«В Баскова превращу!»: Крутой в образе старика Хоттабыча пригрозил Киркорову

Пора предновогодних съемок в самом разгаре и звезды отечественного шоу-бизнеса принимают в них самое активное участие. Однако, как правило, за кадром остаются забавные моменты, когда артисты позволяют себе подурачиться.

Один из таких примеров разместил в сторис Instagram Филипп Киркоров, где они с композитором Игорем Крутым перевоплотились в героев восточных сказок.

«И вот я иду по своему царству и встречаю такого человека!» — говорит певец в чалме, приближаясь к композитору в образе старика Хоттабыча.

В ответ Крутой грозится, что сейчас вырвет из своей бороды волос.

«И знаешь, что из тебя будет?.. Я тебя в Баскова превращу!» — воскликнул он.

После этого исполнитель хита «Цвет настроения синий» то ли плачет, то ли смеется.

Ранее во время гастролей в Воронеже Филипп Киркоров станцевал с игуаной и дал кличку верблюду.