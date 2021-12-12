Одна из главных традиций новогодней ночи — загадывание желаний. Существует немало способов сформулировать запрос судьбе — например, написать на бумаге и сжечь. Однако эксперты уверяют: чаще всего мы делаем грубейшие ошибки и сами мешаем желаниям сбываться.

Астролог Олег Персидский рассказывает: большое значение имеет сама формулировка. Нужно не хотеть получить что-то потом, а как бы благодарить за то, что это есть уже сейчас. Будущее время для новогодних желаний неприемлемо.

Также строго запрещена частица «не». Если вы хотите попросить у наступающего года, чтобы что-то не случалось, поищите другие варианты формулировки. Например, попросите, чтобы произошла ситуация, обратная вашим страхам.

«Необходимо наделить желание положительной энергией», — цитирует Персидского «Мир 24».

Также стоит сгенерировать вокруг себя определенный запас этой позитивной энергии. Поэтому начиная с предпраздничных дней и до самого старого Нового Года время нужно провести в радости и поблагодарить мир за все хорошее, что у вас уже есть. Перед самим праздником нужно провести генеральную уборку, проветрить квартиру и выбросить хлам. А сразу после полуночи в новогоднюю ночь откройте окна и впустите в дом обновленную энергию.

Астролог предложил непривычный, но надежный способ загадать новогоднее желание так, чтобы оно сбылось. Напишите его на бумажке, сверните ее в трубочку и спрячьте в елочную игрушку, которую затем повесьте на самую верхнюю ветку елки. В течение недели при каждом взгляде на нее представляйте себе, что желание уже начало сбываться. После этого снимите игрушку с елки и спрячьте в укромном месте, не вынимая записки.

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