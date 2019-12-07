Один человек погиб в результате ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде. Еще девять подростков доставлены в медицинское учреждение.

Предварительно, один из автомобилей отлетел в группу школьников 15-16 лет, которые направлялись на спектакль. По информации 5-tv.ru, пострадали также двое сопровождавших их взрослых. Предварительно, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, после столкновения нескольких машин на перекрестке один из автомобилей влетел в толпу стоящих на тротуаре людей.