Врач рассказал о состоянии школьников, которых сбили в Нижнем Новгороде

Жизни школьников, пострадавших в результате наезда автомобиля марки Toyota в Нижнем Новгороде, ничего не угрожает. Об этом 5-tv.ru сообщил Иосиф Шарипов, заведующий отделением травматологии детской клинической больницы Нижегородской области.

«Девять детей оказались в нашей больнице с травмами разной степени тяжести <…>. Все дети 15 лет, все из одного класса, одной школы», — рассказал Шарипов, добавив, что детей в крайне тяжелом и тяжелом состоянии нет.

По его словам, в травматологию поступили три ребенка. Первый — мальчик с переломами обеих костей голени. Он получил необходимое лечение. Сейчас находится в отделении интенсивной терапии, но не из-за тяжести состояния, а из-за больничных правил.

Второй ребенок поступил с обширной раной бедра. Он также получил лечение, в настоящее время находится в отделении. Третий пациент — девочка с переломом лучевой кости и сотрясением головного мозга — уже тоже в отделении.

«Через две недели все будут дома. Кто-то, может быть, через четыре-пять дней, может, через десять дней с рекомендациями наблюдения по месту жительства», — заключил врач.

Кроме детей, участниками ДТП стали три женщины. Речь идет о двух учительницах и матери одной из девятиклассниц. Последняя скончалась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он выразил соболезнования близким.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП со школьниками произошло вечером 7 декабря. Автомобиль марки Toyota создал помеху и столкнулся с Audi. От удара последняя вылетела на тротуар, сбив толпу школьников и трех женщин.

По информации 5-tv.ru, за рулем Toyota находился сын бывшего замначальника ГУВД по Нижегородской области. Ранее 43-летнего мужчину привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. После ДТП со школьниками он отказался от прохождения медосвидетельствования.