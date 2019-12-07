  1. Пятый канал
  4. Врач рассказал о состоянии школьников, которых сбили в Нижнем Новгороде

Врач рассказал о состоянии школьников, которых сбили в Нижнем Новгороде

, 23:16 | Игорь Рязов Видео 57

Кроме детей, участниками ДТП стали три женщины. Одна из них погибла.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru

Жизни школьников, пострадавших в результате наезда автомобиля марки Toyota в Нижнем Новгороде, ничего не угрожает. Об этом 5-tv.ru сообщил Иосиф Шарипов, заведующий отделением травматологии детской клинической больницы Нижегородской области.

«Девять детей оказались в нашей больнице с травмами разной степени тяжести <…>. Все дети 15 лет, все из одного класса, одной школы», — рассказал Шарипов, добавив, что детей в крайне тяжелом и тяжелом состоянии нет.

По его словам, в травматологию поступили три ребенка. Первый — мальчик с переломами обеих костей голени. Он получил необходимое лечение. Сейчас находится в отделении интенсивной терапии, но не из-за тяжести состояния, а из-за больничных правил.

Второй ребенок поступил с обширной раной бедра. Он также получил лечение, в настоящее время находится в отделении. Третий пациент — девочка с переломом лучевой кости и сотрясением головного мозга — уже тоже в отделении.

«Через две недели все будут дома. Кто-то, может быть, через четыре-пять дней, может, через десять дней с рекомендациями наблюдения по месту жительства», — заключил врач.

Кроме детей, участниками ДТП стали три женщины. Речь идет о двух учительницах и матери одной из девятиклассниц. Последняя скончалась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он выразил соболезнования близким.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП со школьниками произошло вечером 7 декабря. Автомобиль марки Toyota создал помеху и столкнулся с Audi. От удара последняя вылетела на тротуар, сбив толпу школьников и трех женщин.

По информации 5-tv.ru, за рулем Toyota находился сын бывшего замначальника ГУВД по Нижегородской области. Ранее 43-летнего мужчину привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. После ДТП со школьниками он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря

Последние новости

0:07
Клим Холодный: Что можно и нельзя делать 8 декабря
23:49
Боксер Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA
23:33
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
23:16
Врач рассказал о состоянии школьников, которых сбили в Нижнем Новгороде
22:59
«Это прям очень эффектно»: Водонаева поразила фанатов чувственным образом
22:43
Виновником ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде оказался сын экс-замначальника ГУВД области

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
«Да вы неприлично пьяны!» Волочкова возмутила фанатов новым видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]