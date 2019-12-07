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  4. Виновником ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде оказался сын экс-замначальника ГУВД области

Виновником ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде оказался сын экс-замначальника ГУВД области

, 22:43 | Игорь Рязов Видео 285

Ранее водитель Toyota, спровоцировавший наезд на детей, привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

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Фото, видео: 5-tv.ru

За рулем автомобиля марки Toyota, спровоцировавшего ДТП с толпой школьников в Нижнем Новгороде, оказался Виктор Пильганов — сын бывшего замначальника ГУВД по региону. Как стало известно 5-tv.ru виновнику аварии 43 года.

Виктор Пильганов двигался на автомобиле, зарегистрированном на его отца — Александра Пильганова. Он генерал-майор юстиции, освобожденный от должности в 2014 году.

По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги его сын не предоставил преимущество в движении другим машинам, из-за чего произошло ДТП.

Тем временем, в пресс-службе регионального управления МВД РИА Новости заявили, что среди участников ДТП в Нижнем Новгороде с множеством пострадавших детей не было людей, имеющих отношение к правоохранительным органам.

«Среди участников данного ДТП не было граждан, имеющих отношение к органам внутренних дел», — заявили в ведомстве.

Как сообщал 5-tv.ru, авария произошла вечером 7 декабря. Автомобиль марки Toyota создал помеху и столкнулся с Audi. От удара последняя вылетела на тротуар, сбив толпу школьников и нескольких женщин.

Позже появилась информация о том, что водитель Toyota ранее привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. После ДТП со школьниками водитель иномарки отказался проходить медицинское освидетельствование.

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