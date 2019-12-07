Вероятного виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже ловили на пьяной езде

Водитель Toyota, спровоцировавший наезд столкнувшейся с ним Audi на группу школьников в Нижнем Новгороде, ранее привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Такую информацию предоставляет Управление ГИБДД по региону.

По данным подразделения полиции, мужчину 1953 года рождения, управлявшего автомобилем Toyota, лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Однако к настоящему времени срок наказания уже истек, передает РИА Новости. По факту нынешнего происшествия возбуждено уголовное дело.

К слову после ДТП водитель иномарки отказался проходить медицинское освидетельствование.

«Водитель автомобиля Toyota отказался от прохождения медэкспертизы. Это, как минимум, подпадает под статью 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — пишет РИА Новости со ссылкой на заявление в управлении ГИБДД по области.

Тем временем стало известно имя владельца авто, сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде. По информации 5-tv.ru, автомобиль принадлежит генерал-майору юстиции, бывшему полицейскому Александру Пильганову, освобожденному от должности в 2014 году.

Иномарка стала причиной серьезного ДТП — машина создала помеху и столкнулась с Audi, которая выехала на тротуар и наехала на группу школьников с преподавателями. В результате столкновения девять подростков были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также в больницу были доставлены две женщины. Одна из них позже скончалась. По словам мэра Нижнего Новгорода, погибшей оказалась мама одной из девятиклассниц.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП в Нижнем Новгороде.