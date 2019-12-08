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«Это беспредел»: Президент ЦСКА потребовал увольнения главы департамента судейства РФС

, 3:29 | Игорь Рязов Видео 64

Евгений Гинер назвал Александра Егорова «негодяем».

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Президент ЦСКА Евгений Гинер подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Он призвал чиновника уволиться, сообщает Sport24.

«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится», — заявил Гинер.

Президент ЦСКА подчеркнул, что доволен игрой своих футболистов. Однако ему «не особо нравится», когда молодую команду судят те, «кто не может, не умеет и все портит».

Заявление Гинера стало реакцией на результаты гостевого матча ЦСКА — «Краснодар» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. Как пишут «Известия», во втором тайме арбитр сначала не заметил, что нападающий «Краснодара» подыграл себе рукой, а потом назначил пенальти в ворота ЦСКА.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом футбольном скандале — болельщики «Зенита» массово покинули трибуны во время матча команды против «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды.

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