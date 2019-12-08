Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах

Настал момент, который вы так давно ждали, и к которому вы так давно готовились, Рак. Все ваши навыки и способности должны быть приведены в действие, чтобы открыть правильную дверь. Время имеет решающее значение. Совершенствуйте искусство удара, пока железо горячее. В начале недели все еще было в подвешенном состоянии, но сейчас время пришло. Помните, что люди будут иметь свое мнение о том, что вы должны и не должны делать. Ваш внутренний голос — единственный, к которому вы должны прислушиваться.

Доверьтесь мудрости Вселенной. Когда возникают конфликты, каждая сторона ищет только то, что лучше для них. Они начинают привязываться к определенному результату, и все остальное вызывает боль. Близнецы, посмотрите на картину в целом. Задумайтесь, что лучше для всех участников, а не только для вас. Отпустите негатив, за который вы держитесь, и направьте свою энергию на мирный исход.

«Возьмите за руку ребенка, который живет в вашей душе. Для этого ребенка нет ничего невозможного». Пусть эти слова вдохновят вас раскрыть внутреннее «я» и задействовать вашу природу. Задумайтесь, что вызывает у вас радость? Где вы черпаете вдохновение? Отпустите целенаправленный подход и попробуйте делай вещи просто так. Некоторые из вас могут обнаружить, что целью их души является обучение или работа с детьми. Обращайте внимание на космические сигналы, и тогда вы точно будете знать, что делать.

Если вам пришлось провести всю неделю взаперти в кабинете, это вряд ли пошло на пользу вашей энергии ци. Осознайте необходимость баланса в вашей жизни. Признайте, иногда все же стоит выбираться наружу и давать себе отдыхать. Сегодня позвольте себе стать немножко ближе к земле-матушке. Найдите минутку, чтобы полюбоваться красотой, которую может предложить природа: падающие снежинки, щебечущие птицы, солнечный свет, пробивающийся сквозь облака. PS: Как насчет того, чтобы собрать своих лучших друзей и отправиться кататься на лыжах?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 декабря, когда растущая Луна оказывается в зодиаке Тельца многим повезет в финансовых делах. Сегодня благоприятный день для совершения сделок и начала новых проектов.

♌ Лев

Золотая жила, которую вы ищете, находится в вас самих. Ни в вашем окружении, ни в удаче или случайности, ни в помощи других. Именно внутри вас! Вселенная напоминает вам, что вы обладаете силой создавать реальность, которую вы ищете. Когда вы прощаетесь со старым и начинаете двигаться вперед, будьте более уверенными и напитывайтесь магией, текущей в вас. Вы более чем квалифицированы, чтобы добраться до вершины.

Космический совет: смелее двигайтесь к цели, у вас достаточно сил, чтобы добиться желаемого!

♍ Дева

Откладывание дел на потом не заставит их раствориться. В любом случае, вам все же придется грязную работу, рано или поздно. А поэтому не лучше ли сделать все здесь или сейчас, чтобы после спокойно наслаждаться результатами проделанной работы, не правда ли? Что же удерживает вас от создания жизни, которую вы действительно желаете, Девы? Обращайте внимание на знаки, которые появляются в вашей Вселенной. Сделайте прыжок прямо. Вселенная готова взмахнуть своей волшебной палочкой ради вас.

Космический совет: рискните и воплотите в жизнь истинное желание вашего сердца.

♎ Весы

Все в мире движется по кругу: все, что начинается, заканчивается, а затем начинается снова. Это касается также циклов и ритмов вашего собственного тела, Весы. Употребление слишком большого количества вредной еды, отсутствие занятий спортом, работа практически без сна — все это не идет вам на пользу. Если вы не уделяете своему организму достаточно внимания и подавляете свои эмоции, то вы демонстрируете неуважение к циклам вашего собственного существа. Подумайте, что вам нужно, чтобы создать баланс в своей жизни и внести позитивные изменения, начиная с сегодняшнего дня.

Космический совет: уважайте циклы вашего тела, энергетические уровни и эмоции.

♏ Скорпион

Если вы критиковали себя годами, и это не сработало, то попробуйте похвалить себя и посмотрите, что произойдет. Скорпионы, сострадание начинается и заканчивается добротой ко всем нежелательным частям нас самих. Вы всегда будете знать кого-то, кто не любит вас. Только не добавляйте свое имя в этот список. Практика любви к себе заключается в том, что она обещает изменить ваши отношения со всеми остальными.

Космический совет: прекратите осуждать себя, а вместо этого проникнитесь любовью.

♐ Стрелец

Погрузитесь глубоко в вихрь внутри себя, где никого и ничего не существует. Не забудьте оставить свои заботы за дверью. Попробуйте в этот выходной день последовать желаниям своего сердца и делать то, что заставляет вас чувствовать себя взращенным на уровне ума, тела и души. Подумайте о простом уходе за собой, например, о горячей ванне, массаже всего тела или погружении в искусство. Будет не лишним прогуляться в парке и насладиться красотой природы. Отбросьте дурные мысли, подумайте о хорошем, что есть в вас и полюбите себя. Космический совет: потратьте немного времени на заправку своей души и тела.

♑ Козерог

Задумайтесь, Козероги, а не слишком ли сильно вы ограничиваете себя? Если вы вложили все силы в работу, которая у вас есть, поверьте, вы получите великолепные награды. Вселенная следит за вами, и хочет поддержать в вашей миссии захватить мир. Если вы беспокоитесь о своих финансах, поверьте, что с ними все будет хорошо. Пока что соблюдайте терпение и будьте настойчивы в своих усилиях. Космический совет: у вас впереди светлое будущее.

♒ Водолей

Каждый человек на свете наследует универсальный опыт, накопленный за тысячи лет. Этот склад знаний и умений доступен каждому на протяжении всей жизни. Сегодня вас просят использовать эту универсальную мудрость, чтобы осветить путь для себя и других. О чем нужно помнить, когда неуверенность в себе одолевает вас? Знайте, что вас подвластно многое, и нет ничего невозможного, если только очень захотеть.

Космический совет: у вас есть вселенское знание, которое может помочь другим.

♊ Рыбы

Рыбы, освободи себя, сняв плащ материального мира. Окунитесь в творческие воды, которые дают вам свободу рисовать, танцевать и создавать музыку. Используя свои руки и свое тело, вы сможете решать проблемы, которые интеллекту неподвластны. Помните, что это путешествие также может быть глубоко катарсическим. Как говорил французский художник Жорж Брак: «Искусство — это рана, обращенная в свет».

Космический совет: выразите себя через творчество.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря.