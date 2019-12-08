Необыкновенная дикость: расследование жестокого убийства ребенка сектантами на Урале

На Урале родители-сектанты убили собственного девятилетнего сына. По одной из версий — они изгоняли из него бесов. Причем секта под названием «Ученики Христа» действовала уже давно по всей России. Возглавляла ее, по версии следствия, Земфира Гайнуллина. Своим адептам она говорила, что общается с Богом напрямую. Тех, кто ей не верил, обещала отправить прямиком в преисподнюю. Больше всего в секте доставалось почему-то детям. Их постоянно истязали и унижали. Сейчас отец убитого мальчика и духовный лидер задержаны. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин провел тщательное расследование и узнал, что это преступление, судя по всему, только вершина огромного айсберга.

Женщины с детьми явно готовились к побегу. С собой сумки, рюкзаки, гитара для религиозных песнопений. Во главе — лидер организации Земфира Гайнуллина, рядом ее сын, следом идут адепты. В конце ноября они заселяются в один из хостелов Екатеринбурга, и в этот же день вечером всей толпой съезжают, чтобы уехать в Уфу. В считанные дни на след этой секты выйдут правоохранители. Задержат Гайнуллину и ее адепта Казанцева, поводом станет убийство девятилетнего мальчика.

«Вели они себя странно. Складывалось такое впечатление, что зомбированы», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Второго сына Давида, по данным следствия, Иван Казанцев убил на съемной квартире еще 5 ноября. Мужчина, как говорят сыщики, проводил обряд изгнания бесов из мальчика — избивал его плетью, а чтобы соседи не слышали криков, засунул ему кляп в рот. Когда Давид перестал дышать, Казанцев призвал на помощь свою духовную наставницу — Земфиру Гайнуллину. Два дня она пыталась воскресить ребенка.

Чтобы скрыть следы преступления Казанцев, по данным следствия, отнес тело мальчика в лесопарк на юго-западе Екатеринбурга. Он находится в километре от съемной квартиры предполагаемого убийцы. Мужчина выкопал яму где и спрятал тело мальчика.

Мать мальчика после убийства сбежала домой в Белоруссию, где рассказала обо всем своей сестре. Та сразу сообщила о преступлении российским правоохранителям. Несколько часов оперативники прочесывали лесопарк, чтобы найти тело Давида. Ориентиром служили синие ленты, которые семья оставляла на деревьях по дороге к месту захоронения.

«Предположительно это было начало какого-то особого ритуала или культа. Я думаю, что позже они этого мальчика могли бы объявить, что он там рядом с Иисусом Христом теперь сидит, что он пострадал за веру что он мученик. Я думаю, что предполагалось потом устроить паломничество к этой могиле», — считает кандидат психологических наук, эксперт по культам Александр Невеев.

Возле могилы семья, возможно, тоже провела особый ритуал. Правда, книг, икон и свеч правоохранители рядом с местом не нашли, такие религиозные атрибуты подобные секты отрицают. Больший упор последователи и их лидер Гайнуллина делали на плясках и песнопениях.

Своих адептов Гайнуллина называла «Учениками Христа», себя «Невестой Иисуса». Женщина родом из Башкирии. В прошлом продавщица. Свое учение она пыталась проповедовать даже в продуктовых магазинах. Эти методы воздействия, по версии экспертов, Гайнуллина изучила, когда переехала из Башкирии в Новый Уренгой. Там она якобы посещала секты неопятидесятников. Движение, возникшее давно в Америке, получило широкое распространение в испаноязычном мире, странах Латинской Америки и у нас. Всего неопятидесятников в России около трехсот тысяч.

«Сама как правило пятидесятническая идеология очень токсична и может свести любых с ума. Человек не крепкой психикой и может делать все что угодно. Как это и произошло с Гайнуллиной. Она вдохновлялась этими идеями. И создала секту, которая дошла до убийства», — рассказал исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин.

Гайнуллина, как мы выяснили, часто путешествовала. С 2016-го по январь этого года она приобрела на свое имя 53 железнодорожных и 72 авиабилета. География передвижений: Сибирь, Башкирия, Дальний восток, Центральная Россия, Казахстан и Белоруссия. Следователи полагают что в поездках ее сопровождали адепты, которые и жертвовали ей деньги.

Но специалисты говорят, что этого мало, тех же неопятидесятников очень часто спонсируют старшие братья по вере из-за рубежа, головные офисы их расположены в Штатах и на Украине. Своих адептов Земфира находила в интернете — отвечала тем, кто комментировал ее статьи по религиозной тематике. Сергея Минакова с Чукотки Гайнуллина обрабатывала несколько месяцев.

«За время нашего общения мне начинало казаться, что-либо я слишком плотский христианин и не дотягиваю до божьих стандартов, либо же она была каким-то супер-духовным человеком», — поведал житель города Анадырь Сергей Минаков.

Даже после многомесячной переписки адептом Сергей так и не стал. Зато за виртуальной наставницей в реальность потянулись другие. В конце сентября жительница Казахстана Юлия Школкина сбежала из дома вместе со своим семилетним сыном Германом и улетела в Тюмень, где на тот момент находилась Гайнуллина. В ноябре в Екатеринбурге к лидеру секты присоединилась Екатерина Гутырчик из Белоруссии. Родным она сообщила, что уезжает с детьми в лагерь. Сейчас Екатерина проходит по делу как свидетель. Детей благополучно отправили на родину к бабушке.

«Дети не хотели возвращаться, начали представляться другими именами, если бы они находились еще время на их психику здорово бы повлияло», — рассказала сестра Екатерины Гутырчик Анастасия Гутырчик.

Деструктивные методы Гайнуллиной отражались на каждом. Во время избрании меры пресечения на суде Казанцев, в недавнем прошлом успешный врач, работавший даже в Швейцарии, назвал себя «странником без дома на земле», а на вопрос — доверяете ли вы составу суда ответил.

Суд отправил под арест Ивана Казанцева и Земфиру Гайнуллину, остальные пока проходят по делу свидетелями — допрашивают в Екатеринбурге. Сыщики намерены во что бы то ни стало разговорить сектантов.

«Окончательная роль каждого из сообщников будет установлена в ходе расследования. Важно сказать, что сейчас проверяется информация об иных возможных соучастников убийства ребенка и проверяется информация о проверке к иным преступлениям», — рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

После января этого года женщина что-то заподозрила. Она перестала пользоваться паспортом и на большие расстояния передвигалась только автотранспортом, часто меняла съемное жилье. Следователи не исключают, что Гайнуллина может быть причастна и к другим убийствам. Следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК опроверг версию жестокого ритуального убийства мальчика в Екатеринбурге.