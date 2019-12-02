СК опроверг версию жестокого ритуального убийства мальчика в Екатеринбурге

Следственный комитет опроверг версию жестокого ритуального убийства мальчика в Екатеринбурге. По данным следователей, отец расправился с девятилетним сыном на почве личной неприязни.

Подозреваемые в совершении преступления арестованы на два месяца. Согласно решению Ленинского районного суда, Иван Казанцев будет содержаться в СИЗО до 26 января 2020 года. Такой же срок ареста получила и глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина.

Заседание проходило в закрытом режиме. Подозреваемый во время нахождения в суде вел себя спокойно и не отвечал на вопросы многочисленных журналистов. Единственное, что смог произнести Иван Казанцев — его мучает совесть.

Отвечая на вопросы судьи, мужчина отметил, что он ученик Иисуса Христа и имеет двойное гражданство — России и Германии.

«У меня нет дома, на земле я странник. Я доверяю Иисусу Христу, а составу суда, людям не доверяю», — цитирует отца убитого мальчика Е1.

Стоит отметить, что в момент задержания подозреваемый в убийстве был со вторым ребенком. На вопрос полицейских сколько у него детей, Иван Казанцев твердил — только один сын.

Следователи намерены проверить причастность обоих задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге задержана глава секты.