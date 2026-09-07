Резиновый миф лопнул: что случится с организмом, если проглотить жвачку

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Жевательная резинка действительно не переваривается, но бояться ее не стоит.

Что будет с организмом, если проглотить жевательную резинку

Фото: www.globallookpress.com/imago sportfotodienst

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Хирург Трынов: После проглатывания жвачка выводится естественным путем через ЖКТ

Врач-хирург Сергей Трынов рассказал, что происходит с проглоченной жевательной резинкой, в беседе с журналистами издания Газета.ру. По его словам, распространенное мнение о том, что жвачка может оставаться в желудке долгие годы, не соответствует действительности. При этом доктор подтвердил, что жвачка не переваривается полностью.

«Основу жевательной резинки составляет жевательная масса, которую пищеварительные ферменты практически не расщепляют. Однако после проглатывания она проходит по желудочно-кишечному тракту вместе с другой пищей и в конечном итоге выводится естественным путем», — пояснил врач.

Трынов отметил, что если случайно проглотить одну жвачку, последствий не будет. Вызывать рвоту или пытаться вывести ее из организма не требуется. Опасность представляет лишь проглатывание большого количества резинки за короткое время — в редких случаях это может привести к кишечной непроходимости, особенно у маленьких детей.

При появлении сильной боли в животе, многократной рвоты, вздутия, отсутствия стула или газов врач посоветовал обратиться за медицинской помощью. Он также подчеркнул, что главный риск связан не с единичным проглатыванием, а с употреблением большого количества жвачки.

Ранее 5-tv.ru объяснял, когда при мигрени необходимо срочно обследовать сосуды мозга. При хронических головных болях пациентам не стоит ограничиваться анальгетиками, так как причиной могут быть нарушения венозного оттока, включая тромбоз. Также возможна связь с менструальным циклом и тазовым венозным застоем.

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