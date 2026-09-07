Жизнь после развода: Катя Лель поделилась мудростью об отношениях

Катя Лель поделилась мудростью об отношениях мужчин и женщин после развода

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о том, что думает по поводу отношений мужчин и женщин после развода. По словам Лель, расставание — это нормально, люди просто бывают «в разных энергиях», на «разной частоте». Об этом певица рассказала на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Она также отметила личный опыт развода и сказала, что нельзя «предавать себя и свою душу».

Заслуженная артистка сохранила дружеские отношения после того, как рассталась с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым.

«Я поблагодарила его, пожелала ему счастья, благословила его, сказала, пусть Вселенная и Бог тебе помогает обрести свое новое счастье, я буду этому только рада», — рассказала певица.

По ее словам, они с бывшим мужем расстались «с улыбкой и объятьями». Бывшая пара благодарна друг другаза 18 лет совместной жизни и общего ребенка.

При этом Лель добавила что не понимает мужчин, которые отказываются от своих детей. По ее мнению, нельзя отказываться от своей ДНК, что бы не случилось.

«Я категорически не понимаю мужчин, которые отказываются от своих детей и не поддерживают материально» — заявила Катя Лель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Кати Лель поступила на бюджет.

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