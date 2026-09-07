Жизнь после развода: Катя Лель поделилась мудростью об отношениях

|
Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

Певица призналась, что рассталась с бывшим мужем «с улыбкой». И всем советует.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катя Лель поделилась мудростью об отношениях мужчин и женщин после развода

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о том, что думает по поводу отношений мужчин и женщин после развода. По словам Лель, расставание — это нормально, люди просто бывают «в разных энергиях», на «разной частоте». Об этом певица рассказала на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Она также отметила личный опыт развода и сказала, что нельзя «предавать себя и свою душу».

Заслуженная артистка сохранила дружеские отношения после того, как рассталась с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым.

«Я поблагодарила его, пожелала ему счастья, благословила его, сказала, пусть Вселенная и Бог тебе помогает обрести свое новое счастье, я буду этому только рада», — рассказала певица.

По ее словам, они с бывшим мужем расстались «с улыбкой и объятьями». Бывшая пара благодарна друг другаза 18 лет совместной жизни и общего ребенка.

При этом Лель добавила что не понимает мужчин, которые отказываются от своих детей. По ее мнению, нельзя отказываться от своей ДНК, что бы не случилось.

«Я категорически не понимаю мужчин, которые отказываются от своих детей и не поддерживают материально» — заявила Катя Лель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Кати Лель поступила на бюджет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:13
В Мексике 10 человек погибли и 64 пострадали при взрыве пиротехники у церкви
5:01
В США женщина убила двухлетнего сына, которого называла дьяволом и антихристом
4:38
АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов
4:24
Жизнь после развода: Катя Лель поделилась мудростью об отношениях
4:00
Офис подождет: юрист расскзал, когда можно опаздывать на работу без последствий
3:39
Украинцев возмутил внешний вид делегации на переговорах с Уиткоффом и Кушнером

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
«Мое предназначение»: Волочкова рассказала о своей музыкальной карьере
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео