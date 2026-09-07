В Киеве прошли переговоры украинской делегации с американскими представителями во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча транслировалась украинским телеканалом ТСН. К переговорам также подключились представители Великобритании, Франции и Германии.

Члены украинской делегации — Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов*, а также глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия — предстали перед камерами в черной одежде и без галстуков. Это вызвало резкую реакцию в соцсетях.

Пользователи оставляли гневные комментарии на украинском языке, называя делегатов «дегенератами» и «цирком уродов». Отдельно досталось Рустему Умерову, главе службы внешней разведки, который фигурирует в коррупционных скандалах

«Умеров должен на нарах гнить… а он в переговорах принимает участие», — цитирует юзера Рустама РИА Новости.

По данным украинских СМИ, Давид Арахамия пришел на переговоры в футболке с надписью «Киевский режим». Такие же футболки украинская сторона подарила американцам. Комментаторы не оценили юмор: «„Нацисты“ надо было на спине написать». Некоторые напоминали о печальных судьбах других «режимов».

Коррупционная тема также звучала в обсуждениях: пользователи иронизировали над ожидаемыми «пакетами поддержки карманов» чиновников.

Ранее «Украинская правда» публиковала материалы о возможных коррупционных схемах с участием Тимура Миндича, близкого к Зеленскому бизнесмена, и Рустема Умерова, занимавшего пост главы Минобороны до июля 2025 года. Речь шла о многомиллионных контрактах в оборонной сфере.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский превзошел террориста Усаму бен Ладена по масштабам деятельности. По ее словам, украинский лидер представляет угрозу для всего мира.

Дипломат отметила, что деятельность киевских властей — это бизнес-модель, связанная с экспортом терроризма. В качестве примера она привела удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума и танкерам с казахстанским сырьем. Такие действия затрагивают энергетическую безопасность и наносят ущерб интересам западных государств.

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* — Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.