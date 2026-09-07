Офис подождет: юрист расскзал, когда можно опаздывать на работу без последствий

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Примечательно, что именно работодатель решает, какая причина опоздания — уважительная.

Когда можно опаздывать на работу без риска увольнения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Юрист Южалин: опоздать на работу можно только по уважительной причине

Опоздать на работу без последствий можно только по уважительной причине. Законодательство не содержит закрытого перечня таких причин. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

К уважительным причинам относятся опоздания, предварительно согласованные с работодателем, а также связанные с выполнением государственных или иных обязательств. Также уважительными считаются опоздания из-за необходимости посетить врача по назначению или вследствие обстоятельств непреодолимой силы: поломки транспорта, неблагоприятных погодных условий или чрезвычайных ситуаций.

Решение о том, является ли причина уважительной, принимает работодатель. Если он признает причину неуважительной, работник может оспорить это в суде. При повторных опозданиях и наличии неснятого дисциплинарного взыскания работодатель вправе уволить сотрудника за неоднократное неисполнение должностных обязанностей. Конкретное количество опозданий для увольнения законом не установлено — важен факт повторности нарушения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работающие россияне могут взять оплачиваемый выходной на диспансеризацию. Для этого необходимо заранее подать письменное заявление со ссылкой на соответствующу статью Трудового кодекса и указать дату. Большинству работников такой день положен раз в три года. Сотрудники старше 40 лет могут брать его ежегодно, а пенсионеры и предпенсионеры — два дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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