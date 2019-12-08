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Раскрыты подробности переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко

, 10:02 Эфирная новость 87

Главы России и Белоруссии встретились в Сочи накануне 20-летия союза двух стран.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

В субботу в Сочи лидеры России и Белоруссии обсудили будущее союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи накануне 20-летия подписания совместного договора.

За два десятилетия союз двух стран подтвердил свою состоятельность. Прозрачные границы, общие таможенные правила и экономические соглашения увеличили товарооборот между двумя странами в четыре раза — сейчас это почти 40 миллиардов долларов в год.

Россияне и белорусы имеют равные права в сфере пенсионного обеспечения, здравоохранения и налогообложения. Немаловажной остается и общая безопасность наших стран, особенно в то время, пока НАТО расширяет свое присутствие в Восточной Европе. По мнению лидеров, двух стран пришло время обсудить перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

«В этом смысле наша встреча сегодня является знаковой. Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики. И получали бы заметные преимущества от этой интеграции», — заявил Владимир Путин.

Россия и Белоруссия создали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции три года назад. Ожидается, что практически «дорожные карты» вступят в действие с 2021 года. Диалог на высшем уровне продолжается. У стран есть понимание, как двигаться дальше в совместном направлении. Следующая встреча двух президентов назначена на 20 декабря в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжались 5,5 часа.

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