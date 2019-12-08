Мария Кохно в обтягивающей кожаной куртке оголила роскошную грудь

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно опубликовала на своей странице в Instagram новый сексуальный снимок. Пышногрудая знаменитость предстала перед подписчиками в обтягивающей кожаной куртке, расстегнутой в районе груди.

«Друзья, через несколько дней я иду к своей Карине делать волосы. Давайте решим, какой образ вам нравится больше: длинные или короткие», — попросила совета Мария Кохно.

Instagram @marynova888

Удивительно, но подавляющее большинство комментариев посвящено именно разговору о волосах, а не внешности Кохно. Многие уверены, что с короткими волосами звезде «Дома-2» лучше, чем с длинными. Кто-то шутит, а кто-то не видит разницы, отмечает Утро.ру.

«Однозначно с короткими»;

«Точно не наращивай. Сейчас ты бомбически выглядишь»;

«Мне нравится по-всякому: красивому человеку все идет»;

«Давай налысо», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Кохно в шубе на голое тело покорила мужчин.