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Сын Валерии госпитализирован после ДТП под Петербургом

, 13:52 | Светлана Шевченко Фото 6 154

Арсений Шульгин вместе в компании друзей направлялся в Северную столицу по новой трассе М-11.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin, @valeriya

Сын Валерии госпитализирован в петербургскую больницу после ДТП. Арсений Шульгин в компании друзей направлялся в Северную столицу по новой трассе М-11.

На подъезде к Санкт-Петербургу машину занесло и она ударилась об отбойник. В сторис молодого человека опубликованы последствия аварии.

«Берегите себя», — подписал снимок Арсений.

На следующем слайде он показал последствия ДТП уже для своего здоровья. Видно, что у него разбита нижняя часть лица.

Молодой человек сообщил, что у девушки, которая ехала с ними в машине, перелом руки, а ему зашили губу.

«Сидел на переднем сиденьи. В момент удара двумя руками держал девочку. Прежде всего думал о ее жизни», — подписал видео Арсений.

Ровно месяц назад сыну Валерии исполнился 21 год.

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