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  4. Акция «Красные линии для Зе» в Киеве собрала противников президента и националистов

Акция «Красные линии для Зе» в Киеве собрала противников президента и националистов

, 16:55 | Сергей Зеленский Видео 174

Митингующие требуют от Владимира Зеленского «не сдавать национальных интересов» в ходе «нормандского формата».

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru, YouTube / Victorr Cletto

Акция «Красные линии для Зеленского» проходит в центре Киева в канун встречи в «нормандском формате» в Париже. Заявленной целью так называемого вече является предостережение президенту Владимиру Зеленскому «не сдавать национальных интересов» на предстоящих переговорах.

Судя по кадрам с места событий, организаторы денег на мероприятие не пожалели: на Майдане незалежности установлена сцена, на которой выступают артисты, у собравшихся в руках национальные знамена, символики различных политических партий, а также красно-черные флаги Украинской повстанческой армии*.

На баннерах, размещенных на сцене, написано: «Красные линии для Зе». Ограничения, о которых идет речь, были обозначены 3 декабря тремя фракциями парламента — «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Голос» Святослава Вакарчука и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Среди них — недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, сомнений относительно курса на НАТО и Евросоюз, недопущение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до выполнения условий обеспечения безопасности и «деоккупации». От Зеленского также требуют не допустить компромиссов по теме Крыма и прекращения международных судебных процессов против РФ.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, который до него времени по совместительству руководил и президентской партией «Слуга народа», уже попытался виртуально угомонить митингующих.

«Красные линии» будут соблюдены, а наши территории — возвращены», — приводит его слова «Экономика сегодня».

Пока митинг проходит спокойно, правопорядок обеспечивает полиция. Накануне сообщалось, что на акцию в Киеве выйдут несколько десятков тысяч человек, а в ночь на 9 декабря в центре украинской столицы возведут палаточный городок.

* — запрещена в России.

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