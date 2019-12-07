Киев готовится к антиЗе-Майдану против «капитуляции» на «нормандском саммите»

Правоохранители украинской столицы и сторонники различных партий, кроме пропрезидентской «Слуга народа», готовятся как минимум к двух дневным акциям протеста против «капитуляции» главы государства Владимира Зеленского, который 9 декабря примет участие в «нормандском формате» в Париже.

Одним из подстрекателей вывода людей на Майдан незалежности является экс-президент Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность». Он, впрочем, поспешил заверить, что его сторонники якобы соберутся «в поддержку» Украины, а не для протеста. «Шоколадный король» пафосно назвал предстоящую акцию «вече», и добавил, что в 2014 году Украина была «в гораздо худших условиях», чем сейчас.

Также на улицы планируют выйти активисты «Батькивщины» и «Голоса». В ночь на 9 декабря все они планируют развернуть в центре Киева палаточный городок, чтобы продолжить свои акции протеста и в понедельник.

Сторонники так называемой оппозиции кусают локти, так как на выборах в Верховную раду 20 июля получили слишком мало мест в парламенте и постоянно ищут способ «насолить» действующему президенту.

Накануне их представители приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до «деоккупации» региона, а потому призвали украинцев выйти на акцию против «капитуляции» перед встречей в «нормандском формате».

Однако по ставшей для Киева уже традиционной технологии, к местам предстоящих акций протеста автобусами свозят так называемых участников.

По данным МВД Украины, ожидаемое число участников — несколько десятков тысяч. Вместе с тем, в ведомстве призвали «не переходить черту закона».

Ранее Зеленский заявил, что хочет конкретного результата от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».