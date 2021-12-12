Врач-геронтолог рассказал, как правильно подготовиться к старости

Процесс старения неизбежен и естественен. Однако культура старения в нашей стране развита недостаточно, а потому многие люди в какой-то момент своей жизни, сталкиваются с тем, что им трудно оставаться функциональными и вести полноценный образ жизни.

Врач-геронтолог, директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев считает, что к пенсионному возрасту стоит подготовиться заранее. В интервью URA.RU он назвал три главных направления, которым следует уделить особенное внимание.

Во-первых, это здоровье, поскольку именно оно — главная основа функциональности.

«Есть базовые правила: сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры, должна быть культура похода к доктору», — рекомендует специалист.

Второй важный фактор — рабочие навыки. Есть профессии, которые позволяют работать бесконечно долго. Такие, например, как преподаватель истории. Однако во многих случаях с возрастом человек начинает терять профессиональные навыки. Об этом стоит задуматься заранее и подготовиться к следующему периоду жизни, может быть получить дополнительную специальность.

В-третьих, по словам эксперта, нельзя забывать, что мир вокруг нас постоянно меняется. Не следует игнорировать развитие технологий.

«Не надо противиться новым гаджетам и сервисам. Мир развивается, и мы должны привить себе культуру освоения новых технологий», — советует Кирилл Прощаев.

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