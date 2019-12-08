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  4. На выставке в Екатеринбурге на картинах заклеили обнаженных женщин

На выставке в Екатеринбурге на картинах заклеили обнаженных женщин

, 17:35 | Светлана Александрова Видео 91

Директор экспозиции пояснил, что это было сделано на время «по просьбам родителей».

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Фото, видео: 5-tv.ru

На художественной выставке в Екатеринбурге заклеили белыми листами бумаги обнаженные части женских тел на картинах. Фото с экспозиции выложил в интернет местный журналист Вячеслав Земляников.

facebook @ vjacheslav.zemlianikov

Директор выставки Андрей Сенников пояснил URA.RU, что интимные места на нескольких картинах были «задрапированы» временно по просьбе родителей с детьми.

«У каждого родителя свое чувство цензуры. Никаких конфликтов не было. Картины же никто не убирал. Потом убрали стикеры», - рассказал он.

Позже, как рассказали в соцсетях участники выставки, картины открыли.

«Свобода. Организаторы сами же и велели художникам немедленно „раздеть“ голые картины обратно. Еще вчера. И ничего, что „категория 0+“ и вчера, и сегодня тут носится в огромном количестве», — обновил свой пост в Facebook Земляников.

Ситуацию прокомментировал 5-tv.ru художник, чьи работы попали под «цензуру», Вадим Тузулуков. Он говорит, что был ошарашен, за 20 лет участия в выставках с таким ни разу не сталкивался.

«Такая ситуация первый раз. Мне кажется, смешная ситуация. Поскольку в наше время пытаться что-то закрыть или урезать — ну, это смешно. Это же общая культура, это в любом музее, везде, на экране, в интернете. Везде присутствует. Тем более, что ничего выходящего за нормы я здесь не вижу. Мне кажется, просто глупость», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Facebook заблокировал изображения полотен Рубенса и Брейгеля с обнаженной натурой. В частности, цензуру не прошло знаменитое «Снятие с креста» Рубенса.

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На выставке в Екатеринбурге на картинах заклеили обнаженных женщин

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