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Битва осьминога с колючей и ядовитой рыбой-фугу попала на видео

, 21:10 | Светлана Александрова Видео 26

Ученые пытаются понять, зачем головоногому понадобилась такая неудобная добыча.

Фото, видео: YouTube / Nat Geo WILD

Ученые пытаются объяснить странное поведение синекольчатого осьминога, по какой-то причине захватившего колючую и к тому же ядовитую рыбу-фугу. Необычное сражение морских обитателей довелось снять на видео дайверам возле Сейшельских островов.

На кадрах осьминог несколько минут тщетно пытается затащить в свою нору в коралловых рифах. Потом, вероятно, поняв, что добыча слишком велика, выбирается из расщелины и опутывает колючий шар щупальцами. Чем закончилась битва, к сожалению, неизвестно, поскольку дайверы были вынуждены всплыть до ее окончания.

Как пишет интернет-портал Gismeteo.ru, ученые затрудняются объяснить, почему осьминог, питающийся в основном крабами, мидиями и другими беспозвоночными, выбрал такую неудобную добычу. Во внутренностях рыбы-фугу содержится тетродотоксин. Этот нейротоксин более чем в 1000 раз сильнее цианида. Причем противоядия от него не существует. Это же вещество делает рыбу невкусной для хищников.

Научный сотрудник Морской биологической лаборатории в Массачусетсе Роджер Хэнлон допускает, что на осьминога этот яд может не действовать, однако как головоногий собирался справиться с острыми шипами рыбы-фугу, он объяснить не может.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео нападения огромного осьминога на дайвера в Приморье.

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