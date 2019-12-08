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«Таких сюрпризов лучше было не делать»: Валерия о ДТП с сыном

, 19:28 | Карина Бернтгольц Видео 454

Певица призналась, что авария, в которую угодил Арсений Шульгин, заставила ее переживать и послужила уроком.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin, 5-tv.ru

Российская певица Валерия рассказала о ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин. Молодой человек с компанией друзей ехал в Санкт-Петербург по трассе М-11, однако добраться до пункта назначения не получилось. Участники аварии были госпитализированы в клинику в Тосно.

По словам Валерии, ее наследник намекал на то, что думает о поездке в Северную столицу, однако артистка не восприняла его слова всерьез, поскольку он рассказал о своих планах уже ночью.

«Открываю Instagram, понимаю, что они были в дороге, в пути. Сердце екает. Я набираю ему, он немного шепелявит и говорит: «Все нормально, я губу разбил. <…> Таких сюрпризов лучше было бы не делать», — отметила исполнительница.

Она призналась, что после инцидента встретилась с Арсением и пообедала с ним и его девушкой, как и планировалось. Однако семейную встречу она представляла не так.

«Это стресс для всех колоссальный и урок. Без надобности такие расстояния лучше не преодолевать», — подчеркнула Валерия.

Певица поблагодарила врачей больницы в Тосно, которые оказали помощь пострадавшим, и сообщила, что ее сын вместе с девушкой Лианой сейчас едет в Москву. Подруге Шульгина необходима операция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Иосифа Пригожина, Шульгин хотел сделать матери сюрприз, у которой был концерт в Петербурге.

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