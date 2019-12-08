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NASA испытает влияние радиации на пути к Луне на женщинах-манекенах

, 22:17 | Сергей Зеленский Видео 20

В 2020 году к естественному спутнику Земли отправят манекены представительниц прекрасного пола.

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Фото, видео: Twitter @NASA_Orion, @NASA_SLS

Американское космическое агентство NASA в рамках программы «Артемида» планирует отправить к Луне своеобразных «пассажирок» — женские манекены. Суть эксперимента заключается в том, что на один из них будет надет специальный жилет, защищающий жизненно важные органы человеческого организма от радиации, а на втором его не будет.

Вес жилета, по некоторым данным, составляет порядка 25 килограммов.

Проект, который продлится три дня, планируют осуществить уже в следующем году при помощи беспилотного космического корабля «Орион».

О программе «Артемида», названной в честь древнегреческой богини охоты, сестры Апполона и дочери Зевса, было объявлено в мае 2019 года. Ожидается, что в состав пилотируемого полета к спутнику Земли войдет первая женщина, которая ступит на Луну. Именно поэтому туда отправляют манекены представительниц прекрасного пола.

Ранее NASA представило свой первый электросамолет.

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