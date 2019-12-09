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Юрьев день: что можно и нельзя делать 9 декабря

, 0:00 | Валентин Черников 59

На Руси верили, что в праздник памяти Георгия Победоносца нужно отказаться от охоты и путешествий.

Фото: dom-ikony.ru

Православные отмечают день памяти наиболее почитаемого великомученика Георгия Победоносца. До наших дней дошло много канонических и апокрифических вариантов его жития. По канону, святой пострадал за веру в 303-304 годах во время Великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане. После восьмидневных тяжких мучений Георгия обезглавили.

Самым известным сказанием о его чудесах является «Чудо о змие». По преданию, дракон опустошал землю одного языческого царя в Берите, ныне — Бейрут. Когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем. Подвиг святого способствовал обращению местных жителей в христианство. Это сказание часто толковалось иносказательно. Под царевной имелась в виду церковь, под змеем — язычество. Также это рассматривается как победа над дьяволом — «древним змием».

На Руси праздник почитания Георгия Победоносца назвали Юрьевым днем. Судебник 1497 года связал эту дату с правом перехода крестьян от феодала к феодалу. К этому времени завершали годовой цикл сельскохозяйственных работ, рассчитывали денежные и натуральные обязанности крестьян в пользу землевладельцев и по государственным налогам. Перейти от одного помещика к другому крестьянин мог только за неделю до 9 декабря (26 ноября по старому стилю) и в течение недели после него.

После смерти Ивана Грозного переход от одного хозяина земли к другому запретили, лишив крестьян единственного права выбора. Тогда родилось выражение: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» в знак огорчения из-за изменившихся обстоятельств. Святого Георгия в народе также называли Егорием, поэтому в это же время возникло слово «объегорить», то есть обмануть.

Что нельзя делать в этот день

В Юрьев день запрещалось ходить на охоту, чтобы не навлечь несчастья на семью. Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. А если путешествие нельзя было отменить, нужно было заказать молебен о его благополучном завершении.

В этот день запрещалось лежать и бездельничать. Чтобы заслужить благосклонность святого Георгия, нужно трудиться, полагали предки. К Егорию старались раздать все долги, чтобы грядущий год был удачным.

Что можно делать в этот день

Георгия Победоносца на Руси считали покровителем земледельцев, воинов, храбрецов и волков. В праздник молодых людей парили в бане дубовыми вениками, а потом намазывали волчьим жиром — для придания им волчьей силы и храбрости. Так повелось со времен язычества. На Руси верили, что волки начинают ходить на охоту 9 декабря. Если помолиться Святому Георгию, хищники не нападут на стадо.

Приметы

На Георгия гадали по воде в колодце, какой будет предстоящая зима. Если вода в нем тиха и неподвижна — зима выдастся спокойной. Если рябь — жди вьюг и метелей.

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