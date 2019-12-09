Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака

Раки, вы обладаете многочисленными талантами и способны на многое. Однако вы рискуете растранжирить свои способности по мелочам. Внимательно посмотрите на список задач. Определите наиболее важное, а остальное отсейте. Если это значит сказать «нет» нескольким вещам, пусть будет так.

«Выберите работу, которую вы любите, и вам никогда не придется работать ни дня в своей жизни». Эти мудрые слова Конфуция точно отражают ваши мысли, Близнецы. Не бойтесь ощутить свободу, она откроет вам новые двери.

Тельцы, вам необходимо увидеть общую картину происходящего, мелкие детали не дают рассмотреть ее беспристрастно. Проанализируйте свои успехи и неудачи. Это лучший способ понять, что нужно изменить, а что нет.

Постановка целей — это только первый шаг. Периодический анализ того, как далеко вы продвинулись, является неотъемлемой частью процесса эволюции. Это не поможет вам извлечь уроков из ваших прошлых ошибок, но будет являться мотивацией. Посвятите все свои усилия осуществлению своих желаний в выбранном вами направлении.

Раки, вы обладаете многочисленными талантами и способны на многое. Однако вы рискуете растранжирить свои способности по мелочам. Девы, это время духовного пробуждения. Весы, внутренняя трансформация приведет к серьезным изменениям. Вы имеете полное право совершать ошибки, главное — умейте их признавать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 декабря, когда растущая Луна оказывается в зодиаке Тельца важно помнить следующее:

♌ Лев

Львы, время делиться знаниями, в первую очередь с коллегами по работе. Помните, все, что вы вкладываете во Вселенную, возвращается в десять раз. Эта фаза вашей жизни также принесет отличные новости, связанные с финансами. Верьте, что скоро вы обретете стабильность.

Космический совет: поделитесь знаниями, которые вы накопили за эти годы.

♍ Дева

Девы, это время духовного пробуждения. Вы открываете новые истины о себе и космосе. Каждый раз, когда ваш внутренний мир претерпевает изменения, это приводит к изменению вашей внешней реальности. Удачи!

Космический совет: это время духовного пробуждения.

♎ Весы

«Ошибка прошлого — мудрость и успех будущего», — сказал Трайон Эдвардс. Вы человек, Весы, поэтому вы имеете полное право совершать ошибки. Не бойтесь признать их. Попытайтесь понять, чему они вас учат, и проанализируйте это.

Космический совет: сосредоточьтесь на анализе того, почему вы совершили ту или иную ошибку.

♏ Скорпион

Скорпионы, вам придется принять некоторые довольно неприятные вещи, такие как гнев, печаль, стыд и вину. Пока вы не поймете, что именно это душит вас и не дает в полной мере наслаждаться жизнью, ничего не изменится.

Космический совет: примите себя со всеми недостатками.

♐ Стрелец

Стрельцы, избавьтесь от демонов, изгоните страхи и станьте ближе к своей мечте. Это единственный способ добраться наверх. От ваших действий сейчас, зависит ваше будущее минимум на пять лет. Космический совет: победите свои страхи.

♑ Козерог

Козероги, даже задержки и трудности дают возможность расти. О чем нужно помнить, когда вы встречаетесь с внутренними и внешними демонами: вы больше и лучше этого. Вам удавалось решить более серьезные проблемы. Космический совет: трудности закаляют вас.

♒ Водолей

Водолеи, вам необходимо выбрать верный курс и начать инвестировать свои силы в действительно нужные и важные проекты. Вы можете иметь или не иметь грандиозный план, и это нормально. Сделайте следующий шаг, следуя своей интуиции.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

♊ Рыбы

Рыбы, сейчас вам необходимо выключить мечтателя в своей голове, и спокойно все проанализировать. Только тогда вы сможете продвинуться вперед. Что касается ваших финансов, вас просят срезать углы. Есть некоторые серьезные расходы на вашем пути. Лучше быть готовым к этому.

Космический совет: создайте финансовый резерв.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря.