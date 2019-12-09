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  4. Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге

Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге

, 1:06 | Нюра Незванова Фото 53

В результате аварии, по последним данным, пострадали пять человек.

Фото: 78.ru

Водитель «Газели» покинул место аварии после столкновения с автобусом в Санкт-Петербурге. ЧП произошло вечером 8 декабря в Кировском районе Северной столицы на дороге на Турухтанные острова.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Газели» врезался в маршрутное такси с пассажирами, которое в тот момент остановилась на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает УГИБДД по городу.

Помощь медиков понадобилась пятерым пассажирам, все они находились в салоне автобуса в момент ДТП.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту этого происшествия и занимаются поиском скрывшегося водителя грузового автомобиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус столкнулся с грузовиком в Петербурге.

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