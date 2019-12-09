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Полицейские рассказали, какие преступления злоумышленники совершают с помощью каршеринга

, 5:36 | Валентин Черников Видео 51

Услуга аренды автомобиля открыла мошенникам возможность анонимно перемещаться по городу.

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Фото, видео: ТАСС/ Щербак Александр, globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, /АГН Москва, /Anton Belitsky

Каршеринг открыл криминалу широкий простор для совершения преступлений. Об этом рассказали «Известям» в столичном угрозыске. Полицейские раскрыли, на какие уловки идут злоумышленники с помощью «автомобиля на час».

Как утверждают стражи порядка, за последний год участились случаи, когда услугой аренды машины пользуются кладмены — люди, расставляющие по городу тайники с наркотиками для дистанционной продажи. Автомобиль нужен таким дельцам, ведь чем больше закладок — тем больше прибыль.

«Логика преступника при использовании каршеринга оправдана: он пользуется разными машинами, так его перемещения сложнее отследить, чем если бы он пользовался собственным авто. Да и прослушку в каждый каршеринг не поставишь», — поделился оперативник.

Распространение получила и практика оставления закладок под крышками бензобака. У большинства сервисов предусмотрен льготный период в течение 20 минут. За это время сбытчик оставляет товар в конкретной машине и сообщает наркозависимому ее местонахождение.

Каршеринг открывает доступ и к другим преступлениям, потому что дает возможность взять автомобиль с использованием чужих личных данных. Нужно лишь перевести деньги через анонимную платежную систему продавцу паролей от каршеринга.

Для анонимного перемещения по городу злоумышленники используют аккаунты, зарегистрированные на подставных лиц, так называемых дропов. За деньги эти люди предоставляют злоумышленникам копии необходимых документов для регистрации в сервисе. Дропами обычно становятся асоциальные личности: алкоголики и наркоманы.

Мошенники могут воспользоваться и профилем реального пользователя, зарегистрированного в сервисе каршеринга. Для этого они используют специальные вредоносные программы — трояны-стилеры. Кроме того, информацию могут «сливать» недобросовестные сотрудники сервисов по прокату машин.

Правоохранители приводят пример из практики: произошло ДТП с пострадавшими. Устанавливается водитель арендованного авто. Но оказывается, что на момент аварии этого человека не было в городе, его аккаунтом воспользовались. И это касается как уголовников, так и людей, лишенных водительских прав, или никогда их не получавших, включая подростков.

Полиция неоднократно ставила вопрос об оборудовании каршеринговых машин видеорегистраторами. Но организаторы бизнеса считают это нерентабельным: из арендовых автомобилей в считанные дни крадут все, что можно взять. И в первую очередь — технику.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в России можно работать таксистом без прав.

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