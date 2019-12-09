Интерактивная выставка к 85-летию легендарной Алисы Фрейндлих открылась в БДТ

Народной артистке СССР, неподражаемой Алисе Фрейндлих — 85. Поздравить звезду советского кино спешат поклонники из разных уголков нашей страны и мира.

В родном Петербурге на фасаде легендарного БДТ появился гигантский баннер с портретом любимицы публики. Там же открылась выставка, где каждый экспонат — яркое событие из жизни актрисы.

Как маленькая Алиса выжила в блокадном Ленинграде? И почему такой обаятельной Алисе Бруновне запрещали играть «женские» роли? Невероятная история легендарной скромницы у Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Алисы Фрейндлих раскрыла всю правду о маме в ее юбилей.