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  4. Интерактивная выставка к 85-летию легендарной Алисы Фрейндлих открылась в БДТ

Интерактивная выставка к 85-летию легендарной Алисы Фрейндлих открылась в БДТ

, 7:09 Эфирная новость 30

Любимая миллионами зрителей актриса отметила юбилей 8 декабря.

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Фото, видео: ТАСС/Красильников Станислав, 5-tv.ru

Народной артистке СССР, неподражаемой Алисе Фрейндлих — 85. Поздравить звезду советского кино спешат поклонники из разных уголков нашей страны и мира.

В родном Петербурге на фасаде легендарного БДТ появился гигантский баннер с портретом любимицы публики. Там же открылась выставка, где каждый экспонат — яркое событие из жизни актрисы.

Как маленькая Алиса выжила в блокадном Ленинграде? И почему такой обаятельной Алисе Бруновне запрещали играть «женские» роли? Невероятная история легендарной скромницы у Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Алисы Фрейндлих раскрыла всю правду о маме в ее юбилей.

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