«Ей сложно угодить»: дочь Алисы Фрейндлих раскрыла всю правду о маме в ее юбилей

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих сегодня отметила 85-летний юбилей. В большой праздник дочь знаменитости 51-летняя Варвара Владимирова рассказала о том, как семья планирует отмечать день рождения, и как ее мама относится к подобным празднествам.

«Она считает, что эта дата — не юбилей. Юбилей — это 25, 50 и 100. Она вообще ничего не хотела, но это же невозможно. У нас есть для нее творческое поздравление. В театре затеваем капустник, хотим ее порадовать, посмешить», — поделилась наследница советской кинозвезды.

После торжества в театре близкие собираются отметить день рождения артистки в уютном местечке на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. По словам Варвары Владимировой, найти идеальный подарок для мамы очень сложно. Однако дело тут вовсе не в ее капризном характере, утверждает дочь актрисы.

«Мама любит больше дарить, чем получать подарки. Ей сложно угодить, не потому что она капризная, а как раз наоборот. Она всегда говорит, что у нее все есть, ей ничего не надо. Она очень неприхотливая. Она очень скромный человек. Поэтому удивить ее можно только творческим подарком. Материальное — ей это не интересно», — сообщила Владимирова.

Дочь Алисы Фрейндлих вспомнила, что в детстве много времени проводила в театре. Наследница артистки утверждает, что жила на сцене вместе с мамой. Наследница артистки на себе ощущала всеобщую любовь зрителей к знаменитости.

«Когда мы с мамой выходили из театра, всегда ее ждали люди с автографами, с цветами. Всегда везде узнавали», — сказала дочь Фрейндлих.

Варвара Владимирова описала маму, как очень чуткого и простого человека, которому чужды злоба и зависть. Дочь Алисы Фрейндлих отметила, что актриса никогда в жизни не задирала нос и не страдала от звездной болезни.

«В ней нет нарциссизма даже близко. И звездности нет. Она очень простой и скромный человек. Ее очень расстраивает, что среди прочих свобод люди обрели свободу от совести. Мама — человек, которых теперь очень мало. Человек, для которого честь, достоинство, совесть — не пустые слова», — убеждена дочь легендарной актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших ролях отмечающей юбилей Алисы Фрейндлих.