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  4. Американский художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов

Американский художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов

, 7:28 Эфирная новость 39

В галерее, где был выставлен экспонат, эпатажный поступок не оценили.

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Фото, видео: kaznews.kz, 5-tv.ru

В США посетитель выставки съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов.

Экспонат представлял собой обычный банан, приклеенный скотчем к стене. Неделю назад арт-объект итальянского художника был продан одному из коллекционеров, который не успел забрать дорогое приобретение.

Фруктовый шедевр пришелся по вкусу одному американскому художнику. По его признанию, он любит творчество своего итальянского коллеги.

Руководство галереи поступок не оценило. На стену приклеили новый банан, и выставили рядом охрану.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс выкупил в Британии редкую икону, которую после революции продали большевики.

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