Лепс выкупил в Британии редкую икону, которую после революции продали большевики

Григорию Лепсу закрыли въезд в очередную страну! Почему артист стал персоной нон грата в одной из частей Европы? Что думает сам Лепс по этому поводу? Как он намерен бороться? И на какие редкие экспонаты певец тратит миллионы рублей? Узнаете в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

«Либо они должны мне предъявить какие-то обвинения, либо посадить меня в тюрьму за то, что я там натворил», — недовольно заявляет Лепс.

Недавно власти Латвии включили российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

«Страдает не только моя работа, но и работа целой команды в Латвии, которые делают там концерты. Там они вышли на хорошие деньги. Для них это удар. Билеты продаются хорошо», — возмущается артист.

Это не первый запрет для исполнителя. Ему уже несколько лет нельзя приезжать в Америку и Украину. В этом году он попал в черный список МИДа Литвы. Закрыта для отечественной звезды и столица Великобритании. Уехать жить в Лондон Григорий Викторович теперь может только в тексте своей песни.

По словам артиста, влиятельные друзья не раз предлагали ему помощь с пересечением границы. Но Лепс отказался.

«Мне как-то предлагали: поехали в Лондон, тут ехать-то, господи, на пароме доплывем. Я говорю: «Меня не пускают в эту страну, как я туда поеду». Да никто не спрашивает, поехали, там паром, проедем. Я говорю: «Вот одна фотография с камер будет, ладно у меня проблемы, еще у вас будут, что вы меня туда привезли».

Певец признается: Латвия стала последней каплей. Ведь Юрмала для него не просто место, где он иногда выступает. Этот город Лепс по-настоящему любит.

«Я почему-то там себя чувствовал очень хорошо физически, духовно, морально».

Почему же прославленный артист не может посещать эти страны? По словам звезды, его обвиняют в связях с криминалом. Но Лепс уверяет: он законопослушный гражданин.

«Никогда на территории другого государства я себе не позволял даже бычок кинуть мимо урны, в каком бы состоянии я не был: злой, выпивший, трезвый — я всегда вел себя очень достойно, никогда никому не хамил, никогда не устраивал каких-то там балаганов, скандалов не было, ничего не было», — заявляет исполнитель.

У Лепса есть еще одна важная причина для поездок за границу. Артист — страстный коллекционер. Григорий собирает старинные иконы. Недавно он приобрел в Англии очередной ценный экспонат.

«Я купил очень известную икону, которую большевики продали после революции из ризницы. По этой иконе несколько книг вышло за рубежом. Две книги точно вышли. Там даже есть две фотографии. Вот этих вот всех наших святынь, которые вывозили из церкви. Там вот эта икона висит. Я ее вернул из Лондона. За нее уже все заплачено. Ее должны скоро привезти».

Об уникальной коллекции артиста ходят легенды. Она даже выставлялась в Государственном историческом музее в Москве. СМИ пишут, собрание оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

Затратное увлечение Лепса разделяет и его супруга. Григорий и Анна вместе уже почти 20 лет. Они воспитывают троих общих детей: дочерей Еву и Николь и сына Ивана. По словам артиста, забота о наследниках практически полностью лежит на плечах их мамы.

«Спасибо жене. Меня примерно дней 200-220 в год дома-то нет, поэтому воспитанием занимается супруга. Я ей благодарен, это очень большая моя такая спина. Всех тяжело воспитывать, то есть и девочек, и мальчиков. Девочек — по-своему, мальчиков — по-своему».

Григорий Лепс не исключает, что в будущем их семья станет еще больше. Но пока главная задача для Лепса — решить вопрос с гастролями в тех государствах, куда ему запретили въезд. Артист рассказал: он устал от сложившейся ситуации и мечтает просто иметь возможность спокойно выходить на сцену и радовать поклонников в разных странах.

«Я больше ничего не хочу. Я хочу приехать, отработать честно, пропотеть, честно отдать кусочек своего здоровья, заработать свои честно заработанные деньги, заплатить налоги и уехать — это все, что я хочу».

Ранее 5-tv.ru писал, что Григория Лепса объявили персоной нон грата в Латвии.